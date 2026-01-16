Soirée karaoké

Grande Rue Bonny-sur-Loire Loiret

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Le 5 décembre, le Comité des fêtes de Bonny-sur-Loire vous invite à une soirée karaoké placée sous le signe de la convivialité. Venez chanter, rire et partager un moment festif entre amis ou en famille, dans une ambiance détendue et ouverte à tous.

Le 5 décembre, le Comité des fêtes de Bonny-sur-Loire organise une soirée karaoké ouverte à tous, pour celles et ceux qui aiment chanter juste… ou avec beaucoup de conviction. Dans une ambiance conviviale et décontractée, chacun pourra monter sur scène, choisir son morceau préféré et partager un moment festif avec le public. Que l’on soit star d’un soir ou simple spectateur venu encourager, l’essentiel reste le plaisir de se retrouver et de profiter d’une soirée animée au cœur de la commune. Cette animation, pensée pour rassembler toutes les générations, promet rires, bonne humeur et souvenirs mémorables. Une occasion parfaite de terminer l’année sur une note joyeusement décomplexée. .

Grande Rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 61 19 89

L’événement Soirée karaoké Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX