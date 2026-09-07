Soirée karaoké « Chantons notre patrimoine musical », Bastide de Villeréal, Villeréal

Informations pratiques

Soirée karaoké « Chantons notre patrimoine musical » Samedi 19 septembre, 18h30 Bastide de Villeréal Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Karaoké de la chanson française

Rendez-vous sous la halle de Villeréal pour un karaoké consacré à la chanson française, avec la participation de l’atelier chorale d’ECLATS !

Petits et grands, crooners ou castafiores, venez chanter et savourer les grands airs de notre patrimoine musical national.

Bastide de Villeréal Place de la Halle, 47210 Villeréal Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 36 09 65 http://www.villereal-tourisme.com Au nord de l’Agenais à la frontière du Périgord, le Comte Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, fonde en 1265 la bastide de Villeréal édifiée en quatre ans seulement. Elle adopte, comme toutes les villes nouvelles de la région au Moyen Âge, un plan en damier. S’y remarquent sa grande place centrale où s’élève une halle aux vastes proportions dotée, fait rarissime, d’un étage en torchis, et son église fortifiée, en retrait du centre dédié au commerce.

Villeréal, « ville du roi » de France qui imposait ici son droit face aux Anglais de l’Aquitaine, affiche encore aujourd’hui son bâti médiéval : des maisons à colombage, à encorbellement, des jardins clos à l’ancienne. Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, la bastide est bien vivante et accueille de nombreuses manifestations, des marchés toujours mais aussi des expositions, des brocantes, concerts, bodéga, courses hippiques etc.

Rendez-vous sous la halle de Villeréal pour un karaoké « chanson française ». Avec la participation de l’atelier chorale d’ECLATS !

© Mairie de Villeréal