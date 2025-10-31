Marché aux puces Brocante Villeréal

Marché aux puces Brocante

Place de la halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez chiner à Villeréal ! Les brocanteurs et antiquaires prennent possession de la place de la halle. Ils nous proposent de découvrir des objets de qualité rares, originaux ou des objets qui nous sont familiers. Les professionnels présents lors de cette matinée consacrée aux antiquités vous permettront peut-être de trouver la pièce manquante à votre collection… .

Place de la halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 66 75

English : Marché aux puces Brocante

Come to Villeréal to hunt! Antique dealers and antique dealers take possession of the market square. They offer us the opportunity to discover rare, original or familiar objects of quality. You may find the missing piece to your collection ..

German : Marché aux puces Brocante

Kommen Sie zum Stöbern nach Villeréal! Die Trödler und Antiquitätenhändler nehmen den Place de la halle in Besitz. Sie bieten uns die Möglichkeit, seltene, originelle oder uns vertraute Qualitätsobjekte zu entdecken. Vielleicht finden Sie hier das fehlende Stück in Ihrer Sammlung ..

Italiano :

Venite a Villeréal per contrattare! I rigattieri e gli antiquari prendono possesso di Place de la Halle. Ci offrono la possibilità di scoprire oggetti rari, originali o familiari di qualità. Forse troverete il pezzo mancante nella vostra collezione?

Espanol : Marché aux puces Brocante

¡Venga a Villeréal a regatear! Los comerciantes de segunda mano y los anticuarios se adueñan de la plaza de la Halle. Nos ofrecen descubrir objetos raros, originales o familiares de calidad. ¿Quizás encuentre la pieza que le falta en su colección?

