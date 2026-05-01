Soirée Karaoké en plein air Rue Louis Vieille Charny Charny Orée de Puisaye
Soirée Karaoké en plein air Rue Louis Vieille Charny Charny Orée de Puisaye samedi 16 mai 2026.
Charny Orée de Puisaye
Soirée Karaoké en plein air
Rue Louis Vieille Charny Parking de l église derriere la bibliothèque Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16 01:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Soirée Karaoké en plein air
Organisée par la chorale Croqu’Notes et le comité des fêtes de charny
Pour cette 2eme édition, nous vous attendons nombreux pour venir pousser la chansonnette
Buvette et petite restauration pour place .
Rue Louis Vieille Charny Parking de l église derriere la bibliothèque Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 63 19 82 comitedesfetescharny89@gmail.com
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English : Soirée Karaoké en plein air
L’événement Soirée Karaoké en plein air Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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