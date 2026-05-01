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Soirée Karaoké en plein air Rue Louis Vieille Charny Charny Orée de Puisaye

Soirée Karaoké en plein air Rue Louis Vieille Charny Charny Orée de Puisaye samedi 16 mai 2026.

Lieu : Rue Louis Vieille Charny

Adresse : Parking de l église derriere la bibliothèque

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

Soirée Karaoké en plein air

Rue Louis Vieille Charny Parking de l église derriere la bibliothèque Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16 01:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Soirée Karaoké en plein air
Organisée par la chorale Croqu’Notes et le comité des fêtes de charny
Pour cette 2eme édition, nous vous attendons nombreux pour venir pousser la chansonnette
Buvette et petite restauration pour place   .

Rue Louis Vieille Charny Parking de l église derriere la bibliothèque Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 63 19 82  comitedesfetescharny89@gmail.com

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English : Soirée Karaoké en plein air

L’événement Soirée Karaoké en plein air Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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