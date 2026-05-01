Soirée Karaoké en plein air Rue Louis Vieille Charny Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye

Soirée Karaoké en plein air

Rue Louis Vieille Charny Parking de l église derriere la bibliothèque Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 01:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Soirée Karaoké en plein air

Organisée par la chorale Croqu’Notes et le comité des fêtes de charny

Pour cette 2eme édition, nous vous attendons nombreux pour venir pousser la chansonnette

Buvette et petite restauration pour place .

Rue Louis Vieille Charny Parking de l église derriere la bibliothèque Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 63 19 82 comitedesfetescharny89@gmail.com

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English : Soirée Karaoké en plein air

L’événement Soirée Karaoké en plein air Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !