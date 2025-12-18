Soirée karaoké et moules frites au Châtelet Le Châtelet
Soirée karaoké et moules frites au Châtelet Le Châtelet samedi 7 novembre 2026.
Le Châtelet Cher
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
2026-11-07
Soirée conviviale et gourmande
Rejoignez-nous pour une soirée karaoké pleine de bonne humeur, accompagnée d’un délicieux repas moules-frites ! Que vous soyez chanteur confirmé ou simple amateur, venez partager un moment festif entre amis ou en famille. Ambiance garantie, rires assurés et refrains repris en chœur… on vous attend ! .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 34 90 19
A convivial, gourmet evening
