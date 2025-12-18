Soirée karaoké et moules frites au Châtelet

Le Châtelet Cher

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Soirée conviviale et gourmande

Rejoignez-nous pour une soirée karaoké pleine de bonne humeur, accompagnée d’un délicieux repas moules-frites ! Que vous soyez chanteur confirmé ou simple amateur, venez partager un moment festif entre amis ou en famille. Ambiance garantie, rires assurés et refrains repris en chœur… on vous attend ! .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 34 90 19

English :

A convivial, gourmet evening

