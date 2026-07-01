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AGENDA · Lorris

Soirée karaoké- Le Bar à viande Lorris

vendredi 10 juillet 2026 · Lorris

Soirée karaoké- Le Bar à viande Lorris

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Tarif
Tarif de base plein tarif

Lorris

Soirée karaoké- Le Bar à viande

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Soirée karaoké
Soirée karaoké à 19h30 avec DJ Patrick. réservation au 02 38 96 70 58   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 70 58 

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English :

Karaoke night

L’événement Soirée karaoké- Le Bar à viande Lorris a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GATINAIS SUD

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