AGENDA · Lorris
Soirée karaoké- Le Bar à viande Lorris
vendredi 10 juillet 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Soirée karaoké- Le Bar à viande
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Soirée karaoké
Soirée karaoké à 19h30 avec DJ Patrick. réservation au 02 38 96 70 58 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 70 58
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English :
Karaoke night
L’événement Soirée karaoké- Le Bar à viande Lorris a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GATINAIS SUD
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