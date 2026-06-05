Soirée karaoké Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Nous organisons une soirée karaoké à la MVAC afin de permettre aux habitants de se rencontrer, d’échanger et de partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse et festive.

Au programme : des chansons de variété française et internationale, des classiques incontournables, des titres récents et de quoi satisfaire tous les goûts ! Que l’on aime chanter sur scène ou simplement profiter de l’ambiance, cette soirée sera l’occasion de passer un bon moment ensemble et de renforcer les liens entre habitants du quartier (et pas que !).

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Venez partager un moment amusant en famille ou solo !

Le mercredi 10 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Pour toute demande d’information : singandplay@hotmail.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T21:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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