Soirée latino face au 68 Bd du Président Allende Domérat

vendredi 7 août 2026 · face au 68 Bd du Président Allende · Domérat

Informations pratiques

Domérat

Soirée latino

face au 68 Bd du Président Allende Parc de Bressolles Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Entrez dans l’univers du groupe Cachorros del Rey et vivez des émotions au-delà des frontières.



Annulation possible en cas de mauvais temps.

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face au 68 Bd du Président Allende Parc de Bressolles Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 culture@domerat.fr

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English :

Enter the world of Cachorros del Rey and experience emotions beyond borders.



Cancellation possible in case of bad weather.

L’événement Soirée latino Domérat a été mis à jour le 2026-07-30 par Montluçon Tourisme