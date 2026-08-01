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AGENDA · Domérat

Soirée latino face au 68 Bd du Président Allende Domérat

vendredi 7 août 2026 · face au 68 Bd du Président Allende · Domérat

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
face au 68 Bd du Président Allende
Adresse
Parc de Bressolles
Ville
03410 Domérat
Département
Allier
Tarif

Domérat

Soirée latino

face au 68 Bd du Président Allende Parc de Bressolles Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Entrez dans l’univers du groupe Cachorros del Rey et vivez des émotions au-delà des frontières.

Annulation possible en cas de mauvais temps.
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face au 68 Bd du Président Allende Parc de Bressolles Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00  culture@domerat.fr

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English :

Enter the world of Cachorros del Rey and experience emotions beyond borders.

Cancellation possible in case of bad weather.

L’événement Soirée latino Domérat a été mis à jour le 2026-07-30 par Montluçon Tourisme

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