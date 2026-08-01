Soirée latino face au 68 Bd du Président Allende Domérat
vendredi 7 août 2026 · face au 68 Bd du Président Allende · Domérat
Informations pratiques
Domérat
Soirée latino
face au 68 Bd du Président Allende Parc de Bressolles Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Entrez dans l’univers du groupe Cachorros del Rey et vivez des émotions au-delà des frontières.
Annulation possible en cas de mauvais temps.
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face au 68 Bd du Président Allende Parc de Bressolles Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 culture@domerat.fr
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English :
Enter the world of Cachorros del Rey and experience emotions beyond borders.
Cancellation possible in case of bad weather.
L’événement Soirée latino Domérat a été mis à jour le 2026-07-30 par Montluçon Tourisme
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