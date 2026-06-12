Soirée lecture Chauny
Soirée lecture Chauny mardi 16 juin 2026.
Chauny
Soirée lecture
1 Rue des Remparts Chauny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Rendez-vous le mardi 16 juin à 20h00 à la Villa Arcadia.
Au programme
Soirée lecture sur le thème Les vacances .
Avec , Colette, Sagan, Pagnol, Goscinny, Jerome K Jerome, La Fontaine.
Verre de l’amitié.
Gratuit.
Informations au 06 72 94 11 40 ou par mail villa-arcadia@phelys.fr
Rendez-vous le mardi 16 juin à 20h00 à la Villa Arcadia.
Au programme
Soirée lecture sur le thème Les vacances .
Avec , Colette, Sagan, Pagnol, Goscinny, Jerome K Jerome, La Fontaine.
Verre de l’amitié.
Gratuit.
Informations au 06 72 94 11 40 ou par mail villa-arcadia@phelys.fr .
1 Rue des Remparts Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 94 11 40 villa-arcadia@phelys.fr
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English :
Rendezvous on Tuesday, June 16 at 8:00 pm at Villa Arcadia.
On the program:
An evening reading on the theme of Holidays .
With Colette, Sagan, Pagnol, Goscinny, Jerome K Jerome, La Fontaine.
Glass of friendship.
Free admission.
Information on 06 72 94 11 40 or by e-mail: villa-arcadia@phelys.fr
L’événement Soirée lecture Chauny a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard
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