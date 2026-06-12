Chauny

Soirée lecture

1 Rue des Remparts Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Rendez-vous le mardi 16 juin à 20h00 à la Villa Arcadia.

Au programme

Soirée lecture sur le thème Les vacances .

Avec , Colette, Sagan, Pagnol, Goscinny, Jerome K Jerome, La Fontaine.

Verre de l’amitié.

Gratuit.

Informations au 06 72 94 11 40 ou par mail villa-arcadia@phelys.fr

Rendez-vous le mardi 16 juin à 20h00 à la Villa Arcadia.

Au programme

Soirée lecture sur le thème Les vacances .

Avec , Colette, Sagan, Pagnol, Goscinny, Jerome K Jerome, La Fontaine.

Verre de l’amitié.

Gratuit.

Informations au 06 72 94 11 40 ou par mail villa-arcadia@phelys.fr .

1 Rue des Remparts Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 94 11 40 villa-arcadia@phelys.fr

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English :

Rendezvous on Tuesday, June 16 at 8:00 pm at Villa Arcadia.

On the program:

An evening reading on the theme of Holidays .

With Colette, Sagan, Pagnol, Goscinny, Jerome K Jerome, La Fontaine.

Glass of friendship.

Free admission.

Information on 06 72 94 11 40 or by e-mail: villa-arcadia@phelys.fr

L’événement Soirée lecture Chauny a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard