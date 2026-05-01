Rodez

Soirée lecture musicale: Stabat Mater Furiosa

14 rue du 11 Novembre Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Lecture amplifiée pour une voix de femme et deux musiciens.

Extraits de Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon

Stabat Mater Furiosa est l’histoire d’une femme qui se tient debout et qui refuse de comprendre. Évoquant un passé encore parfumé des odeurs du basilic de son enfance, elle pousse un cri violent contre la guerre, contre l’homme de guerre. Non pas un cri qui comble le silence sur les ruines mais qui accuse le vide.

… J’ai découvert stabat mater furiosa de Jean-Pierre Siméon. L’écriture et la forme de ce texte m’ont plu et d’entrée de jeu le Je refuse était pour moi ! Une profération contre la guerre ! La colère contre toutes les exactions ! Des mots, des images difficiles à dire parfois et qu’on a du mal à entendre mais comme Hubert Haddad le cite dans son livre Palestine je terminerai par cet adage : Le scarabée abomine le parfum incomparable de la rose et bien des hommes ne supportent pas d’entendre la vérité . Francine V.

Distribution : Francine Vallaeys. Lecture accompagnée musicalement par Vincent Dubus .

14 rue du 11 Novembre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 80 02 01 29

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English :

Amplified reading for a woman’s voice and two musicians.

Excerpts from Stabat Mater Furiosa by Jean-Pierre Siméon

L’événement Soirée lecture musicale: Stabat Mater Furiosa Rodez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)