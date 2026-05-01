Soirée littéraire rencontre & dédicace Librairie La Procure Reims

Reims

Soirée littéraire rencontre & dédicace

Librairie La Procure 13 Rue Carnot Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Tout public

Soirée littéraire à la librairie La Procure, 13 rue Carnot à Reims, avec Christilla Royer, autrice rémoise, à l’occasion de la sortie de son dernier roman, L’écho de l’ombre.

Cet événement gratuit propose un moment d’échange privilégié avec le public, autour de l’écriture, des thématiques du livre et, de manière plus générale, de l’univers de l’autrice. .

Librairie La Procure 13 Rue Carnot Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 77 58 40

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English : Soirée littéraire rencontre & dédicace

L’événement Soirée littéraire rencontre & dédicace Reims a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne