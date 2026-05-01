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Soirée littéraire rencontre & dédicace Librairie La Procure Reims

Soirée littéraire rencontre & dédicace Librairie La Procure Reims vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Librairie La Procure

Adresse : 13 Rue Carnot

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

Soirée littéraire rencontre & dédicace

Librairie La Procure 13 Rue Carnot Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Tout public
Soirée littéraire à la librairie La Procure, 13 rue Carnot à Reims, avec Christilla Royer, autrice rémoise, à l’occasion de la sortie de son dernier roman, L’écho de l’ombre.
Cet événement gratuit propose un moment d’échange privilégié avec le public, autour de l’écriture, des thématiques du livre et, de manière plus générale, de l’univers de l’autrice.   .

Librairie La Procure 13 Rue Carnot Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 77 58 40 

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English : Soirée littéraire rencontre & dédicace

L’événement Soirée littéraire rencontre & dédicace Reims a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne

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