Soirée littéraire rencontre & dédicace Librairie La Procure Reims
Soirée littéraire rencontre & dédicace Librairie La Procure Reims vendredi 29 mai 2026.
Reims
Soirée littéraire rencontre & dédicace
Librairie La Procure 13 Rue Carnot Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Tout public
Soirée littéraire à la librairie La Procure, 13 rue Carnot à Reims, avec Christilla Royer, autrice rémoise, à l’occasion de la sortie de son dernier roman, L’écho de l’ombre.
Cet événement gratuit propose un moment d’échange privilégié avec le public, autour de l’écriture, des thématiques du livre et, de manière plus générale, de l’univers de l’autrice. .
Librairie La Procure 13 Rue Carnot Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 77 58 40
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English : Soirée littéraire rencontre & dédicace
L’événement Soirée littéraire rencontre & dédicace Reims a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne
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