Soirée londonienne Matthew Street Concert La Grande École Le Havre
vendredi 11 septembre 2026 · La Grande École · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Soirée londonienne Matthew Street Concert
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
London Calling à La Grande École !
Le vendredi 11 septembre, La Grande École prend des airs de Londres le temps d’une soirée.
Déco londonienne, ambiance british, bar, tapas… et surtout du live avec le retour de Matthew Street !
Originaire du Havre, le groupe nous replongera dans les grands classiques de la pop-rock britannique des Beatles à Oasis, en passant par Coldplay. De quoi traverser quelques décennies de musique anglaise sans quitter Le Havre.
Après un premier passage qui avait conquis le public, on avait forcément envie de les retrouver… et cette fois, de construire toute une soirée autour de leur univers.
Entrée libre, sous réserve d’une consommation sur place.
Londres n’a jamais été aussi proche du Havre .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Soirée londonienne Matthew Street Concert
L’événement Soirée londonienne Matthew Street Concert Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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