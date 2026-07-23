Soirée Loto Le Moulin à Café Paris

Informations pratiques

Venez tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse ! Que vous soyez un habitué du loto ou simplement curieux, rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe du jeu, du suspense et de la bonne humeur organisée par notre chère bénévole Ginette !

Qui repartira avec les plus beaux lots ? Venez tenter votre chance au Moulin !

Le mercredi 29 juillet 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-29T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-29T20:00:00+02:00_2026-07-29T21:30:00+02:00

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR



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