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Soirée Loto Le Moulin à Café Paris

mercredi 29 juillet 2026 · Le Moulin à Café · Paris

Soirée Loto Le Moulin à Café Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Le Moulin à Café
Adresse
9 place de la Garenne
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Venez tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse ! Que vous soyez un habitué du loto ou simplement curieux, rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe du jeu, du suspense et de la bonne humeur organisée par notre chère bénévole Ginette !

Qui repartira avec les plus beaux lots ? Venez tenter votre chance au Moulin !
Le mercredi 29 juillet 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-29T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-29T20:00:00+02:00_2026-07-29T21:30:00+02:00

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne  75014 Paris
+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR


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