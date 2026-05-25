Soirée Loup-Garou au Jardin21 et DJ set Jardin21 Paris

Soirée Loup-Garou au Jardin21 et DJ set

Le concept c’est : tu débarques, on t’installe avec des gens que tu ne connais pas encore… mais là vous faites connaissance autour d’un bon vieux Loup-Garou. Une fois que vous vous connaissez un peu plus, à partir de 22h c’est DJ Set jusqu’à 00h !

Événement payant et sur réservation

Avec le billet, vous pouvez : Tentez de remporter un jeu Loup-Garous de repartir avec de supers souvenirs et profiter du DJ Set assuré par @3soleilscollectif qu’on adore !

On se voit le 10 pour la dernière de la saison ?ꕤ

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 00h

✿ Event : 18h30 – 00h

ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDIN ᰔ

Nous trouver :

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

〰 Bar & restauration sur place

〰 Toutous bienvenus

〰 Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

〰 Nous trouver

12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Une soirée au Jardin21 entre Loup-Garous et DJ Sets, ça vous tente ?

Le mercredi 10 juin 2026

de 18h30 à 00h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T18:30:00+02:00_2026-06-10T00:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/soiree-loup-garou-salut-experiences-x-jardin-21-dj-set



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