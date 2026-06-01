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Soirée Loup-Garou BiolaVie Penne-d’Agenais

Soirée Loup-Garou BiolaVie Penne-d’Agenais

Soirée Loup-Garou BiolaVie Penne-d’Agenais vendredi 19 juin 2026.

Lieu : BiolaVie

Adresse : 15 Rue des Écoles

Ville : 47140 Penne-d'Agenais

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Penne-d’Agenais

Soirée Loup-Garou

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Venez affronter les terribles loups-garous du village de Thiercelieux !
Entre rire, peur et réflexion, vous allez passer une soirée mémorable.
Repas sur place.
Dès 10 ans, réservation obligatoire.   .

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03 

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English : Soirée Loup-Garou

L’événement Soirée Loup-Garou Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée du Lot et Garonne

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