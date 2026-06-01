Soirée Loup-Garou BiolaVie Penne-d’Agenais
Soirée Loup-Garou BiolaVie Penne-d’Agenais vendredi 19 juin 2026.
Penne-d’Agenais
Soirée Loup-Garou
BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez affronter les terribles loups-garous du village de Thiercelieux !
Entre rire, peur et réflexion, vous allez passer une soirée mémorable.
Repas sur place.
Dès 10 ans, réservation obligatoire. .
BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03
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English : Soirée Loup-Garou
L’événement Soirée Loup-Garou Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée du Lot et Garonne
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