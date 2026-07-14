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AGENDA · Crozon

Soirée Magie Crozon

mercredi 15 juillet 2026 · Crozon

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
27 Rue Alsace-Lorraine
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Soirée Magie

27 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15 23:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Alain Robert Magicien, Mentaliste et Hypnotiseur va vous emmener dans le monde de la magie !
Dans une ambiance conviviale. Grands et petits vont être plongés dans ce monde magique.   .

27 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 93 51 66 

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English :

L’événement Soirée Magie Crozon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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