Informations pratiques

Crozon

Soirée Magie

27 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 23:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Alain Robert Magicien, Mentaliste et Hypnotiseur va vous emmener dans le monde de la magie !

Dans une ambiance conviviale. Grands et petits vont être plongés dans ce monde magique. .

27 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 93 51 66

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English :

L’événement Soirée Magie Crozon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime