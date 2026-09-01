Informations pratiques

Mulhouse

Soirée Maman sort ce soir

4 rue des Halles Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 23:59:00

Date(s) :

2026-09-25

Enfilez votre plus belle tenue blanche et accordez-vous une parenthèse festive entre femmes à l’occasion de cette soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Le temps d’une soirée, le Club 1900 accueille un événement entièrement réservé aux femmes, pensé pour se retrouver entre amies, faire de nouvelles rencontres et profiter d’un moment rien qu’à soi. Au programme musique, danse, DJ set, animations, stands dédiés au bien-être et à la beauté, ainsi qu’une ambiance chaleureuse et bienveillante où chacune trouve facilement sa place, qu’elle vienne seule ou accompagnée.

Tout au long de la soirée, laissez-vous porter par les plus grands tubes, participez à la tombola et partagez des instants mémorables dans un cadre propice aux échanges et à la fête. Une belle occasion de prolonger l’été et de vivre une soirée placée sous le signe du lâcher-prise et de la convivialité. .

4 rue des Halles Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 06 27 75 mamansortcesoir@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Maman sort ce soir Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace