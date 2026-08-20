Soirée Méditerranéenne, Bibliothèque Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Mons-en-Barœul · Mons-en-Barœul
Informations pratiques
Soirée Méditerranéenne Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Mons-en-Barœul Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Venez passer une soirée avec nous autours des cultures du pourtour méditerranéen : Danse, chants berbères, lectures de textes, découverte de spécialités culinaires… nous vous proposons un programme vivant pour faire découvrir ce territoire riche dans sa diversité.
Avec la participation de la Communauté Grecque du Nord, l’Atelier Cuisine de la Maison de Quartier Caramel, et bien d’autres !
Entrée libre, dès 8 ans
Bibliothèque Mons-en-Barœul 2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France 03 20 19 11 11 https://monsenbaroeul.bibenligne.fr/
Soirée surprise, entre lecture, danse, gastronomie et musique
©Bibliothèque Mons-en-Barœul
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