Soirée musée des enfants, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes

Soirée musée des enfants Samedi 14 mars, 19h00 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:59:00+01:00

Au programme :

19h10 : Sieste sonore avec Anne-Laure et Izabela Matos

20h30 : Ateliers « Drink & Paint »

21h : DJ set avec L.Atipik

Entrée et ateliers sur inscription ici

Restauration sur place et ouvert à toutes

Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-musee-des-enfants-de-nantes/evenements/nuit-du-8-mars-2026-niki-de-saint-phalle »}]

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Musée des Enfants vous invite à une soirée entre femmes et minorités de genre, au thème de Niki Journée internationale des droits des femmes