Soirée musicale au musée Delacroix, Musée Eugène Delacroix, Paris

Soirée musicale au musée Delacroix Samedi 23 mai, 17h30 Musée Eugène Delacroix Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, le musée Delacroix vous ouvre gratuitement ses portes jusqu’à 20h30 et vous offre des animations inédites.

Dès 19h, les élèves du Conservatoire à rayonnement intercommunal Michel-Slobo et de l’École Municipale de Musique de Croissy-sur-Seine vous offriront à l’aide de leur guitare un moment musical exceptionnel dans le jardin du musée Delacroix. Parmi les compositeurs choisis : Fernando Sor, Heitor Villa-Lobos, Francisco Tárrega, Leo Brouwer, Sylvius Leopold Weiss…

Musée Eugène Delacroix 6 Rue de Furstemberg, 75006 Paris, France Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 0144418650 https://www.musee-delacroix.fr http://www.instagram.com/museedelacroix;http://www.facebook.com/MuseeEugeneDelacroix [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.louvre.fr/billetterie/3396 »}] Un musée-atelier au cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris. Maison d’artiste et lieu de mémoire, créé en 1932 en hommage à Delacroix par des peintres et des intellectuels, réunis autour de Maurice Denis dans la Société des Amis d’Eugène Delacroix, il témoigne de l’admiration qu’ils portèrent au peintre et à son œuvre.

Depuis 2004, le musée fait partie de l’établissement public du musée du Louvre. En métro : Station Saint-Germain-des-Prés – Ligne 4. Une fois sorti du métro, traversez le parvis de l’église Saint-Germain-des-Prés et prenez à droite sur la rue de l’Abbaye. Empruntez la première rue à gauche. Vous arrivez dans la rue de Furstemberg. Le musée se trouve juste en face de vous, sur la gauche. Station Mabillon – Ligne 10. En sortant du métro, traversez le boulevard Saint Germain et rejoignez la rue de l’Echaudé. Prenez à gauche sur la rue de l’Abbaye et à droite rue de Furstemberg. Le musée se trouve juste en face de vous, sur la gauche. En bus : Bus 39, 63, 70, 86, 95, 96 – arrêt Saint-Germain-des-Prés. En voiture : Parkings à proximité rue des Saints-Pères (face à la Faculté de médecine) ou carrefour Saint-Germain-des-Prés / rue de Rennes. En taxi : Une station est située au carrefour Saint-Germain-des-Prés / rue de Rennes

Concert par les élèves du Conservatoire à rayonnement intercommunal Michel-Slobo et de l’École Municipale de Musique de Croissy-sur-Seine

© D.R.