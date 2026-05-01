Soirée musicale avec DJ Anthem Gamaches
Soirée musicale avec DJ Anthem Gamaches vendredi 29 mai 2026.
Gamaches
Soirée musicale avec DJ Anthem
6 Chemin des Meuniers Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
DJ Set par Anthem, célèbre DJ d’Amiens au bord de l’étang.
Gratuit.
DJ Set par Anthem, célèbre DJ d’Amiens au bord de l’étang.
Gratuit. .
6 Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 07 10 83 49 owake.gamaches@gmail.com
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English :
DJ Set by famous Amiens DJ Anthem by the pond.
Free admission.
L’événement Soirée musicale avec DJ Anthem Gamaches a été mis à jour le 2026-05-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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