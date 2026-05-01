Gamaches

Soirée musicale avec DJ Anthem

6 Chemin des Meuniers Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

DJ Set par Anthem, célèbre DJ d’Amiens au bord de l’étang.

Gratuit.

DJ Set par Anthem, célèbre DJ d’Amiens au bord de l’étang.

Gratuit. .

6 Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 07 10 83 49 owake.gamaches@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DJ Set by famous Amiens DJ Anthem by the pond.

Free admission.

L’événement Soirée musicale avec DJ Anthem Gamaches a été mis à jour le 2026-05-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS