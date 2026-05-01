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Soirée musicale avec DJ Anthem Gamaches

Soirée musicale avec DJ Anthem Gamaches vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 6 Chemin des Meuniers

Ville : 80220 Gamaches

Département : Somme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Gamaches

Soirée musicale avec DJ Anthem

6 Chemin des Meuniers Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29

DJ Set par Anthem, célèbre DJ d’Amiens au bord de l’étang.
Gratuit.
DJ Set par Anthem, célèbre DJ d’Amiens au bord de l’étang.
Gratuit.   .

6 Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 07 10 83 49  owake.gamaches@gmail.com

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English :

DJ Set by famous Amiens DJ Anthem by the pond.
Free admission.

L’événement Soirée musicale avec DJ Anthem Gamaches a été mis à jour le 2026-05-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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