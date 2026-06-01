SOIRÉE MUSIQUE AVEC SEB RADIX bar Le Bistrot Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE MUSIQUE AVEC SEB RADIX

bar Le Bistrot Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Bistrot vous propose une soirée musique vendredi 26 juin à 21h avec Seb Radix. Venez vous déhancher au son de la musique pop apocalyptique.

Le Bistrot vous propose une soirée musique vendredi 26 juin à 21h avec Seb Radix. Venez vous déhancher au son de la musique pop apocalyptique. .

bar Le Bistrot Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 32 82 94

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English :

Le Bistrot invites you to an evening of music on Friday June 26 at 9pm with Seb Radix. Come and sway to the sound of apocalyptic pop music.

L’événement SOIRÉE MUSIQUE AVEC SEB RADIX Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere