Soirée Mystérieuse Crime à Chamerolles Chilleurs-aux-Bois

Le vendredi 30 octobre, les portes du château s’ouvrent sur une scène de crime. Nous sommes en 1832, et une sombre affaire vient d’éclater entre les murs de Chamerolles. La gendarmerie locale est dans l’impasse… Le préfet a donc décidé de faire appel

Le vendredi 30 octobre, les portes du château s’ouvrent sur une scène de crime. Nous sommes en 1832, et une sombre affaire vient d’éclater entre les murs de Chamerolles. La gendarmerie locale est dans l’impasse… Le préfet a donc décidé de faire appel aux meilleurs vous.

Votre mission Démêler le vrai du faux

Plongés dans l’atmosphère feutrée et inquiétante du XIXe siècle, vous devrez explorer le château à la recherche de la vérité. Mais attention, les apparences sont trompeuses

Interrogez les suspects domestiques, propriétaires ou invités ? Confrontrez les personnages interprétés par les comédiens de l’association Bath’Art.

Analysez les indices chaque détail compte pour reconstituer les faits. .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

Mystery Evening: Crime at Chamerolles

On Friday, October 30, the castle gates open to reveal a crime scene. It’s 1832, and a dark affair has just broken out within the walls of Chamerolles. The local gendarmerie has reached an impasse… The prefect has decided to appeal

