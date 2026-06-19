Soirée officielle Pride Marseille La Plateforme Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Soirée officielle Pride Marseille

Samedi 4 juillet 2026 de 22h à 5h. La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18.99 – 18.99 – 23.1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 22:00:00

fin : 2026-07-04 05:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Soirée officielle Pride Marseille

Pour cette édition 2026, on voit les choses en grand deux salles ouvertes toute la nuit pour une soirée mémorable, entre performances, univers artistiques et DJ sets, portée par un line-up queer et engagé.



Nous sommes fiers de vous présenter les cinq univers artistiques à découvrir sur scène

NOIRESTLAROSE @_noirestlarose_

MAGIC DYKE* @magicdykeofficial

TRANSTERROR @transterror

CHEETAH @cheetah369

COOK’D @cookd.music



Toutes les recettes de la billetterie servent à payer la rémunération des artistes et performeur·euse·s, les technicien·ne·s, la location de la salle, la décoration, la technique mais aussi au financement des frais liés à la marche des fiertés et à la programmation du mois des fiertés. La Pride Marseille est portée par l’association loi 1901 à but non lucratif Fierté Marseille Organisation et soumise à un commissaire aux comptes. .

La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Marseille Pride Official Gala

L’événement Soirée officielle Pride Marseille Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille