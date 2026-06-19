Soirée officielle Pride Marseille La Plateforme Marseille 2e Arrondissement
Soirée officielle Pride Marseille La Plateforme Marseille 2e Arrondissement dimanche 5 juillet 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Soirée officielle Pride Marseille
Samedi 4 juillet 2026 de 22h à 5h. La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 18.99 – 18.99 – 23.1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 22:00:00
fin : 2026-07-04 05:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Soirée officielle Pride Marseille
Pour cette édition 2026, on voit les choses en grand deux salles ouvertes toute la nuit pour une soirée mémorable, entre performances, univers artistiques et DJ sets, portée par un line-up queer et engagé.
Nous sommes fiers de vous présenter les cinq univers artistiques à découvrir sur scène
NOIRESTLAROSE @_noirestlarose_
MAGIC DYKE* @magicdykeofficial
TRANSTERROR @transterror
CHEETAH @cheetah369
COOK’D @cookd.music
Toutes les recettes de la billetterie servent à payer la rémunération des artistes et performeur·euse·s, les technicien·ne·s, la location de la salle, la décoration, la technique mais aussi au financement des frais liés à la marche des fiertés et à la programmation du mois des fiertés. La Pride Marseille est portée par l’association loi 1901 à but non lucratif Fierté Marseille Organisation et soumise à un commissaire aux comptes. .
La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Marseille Pride Official Gala
L’événement Soirée officielle Pride Marseille Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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