Soirée Orientale Salle Acropolya La Roche-Posay

Informations pratiques

La Roche-Posay

Soirée Orientale

Salle Acropolya Les Chaumettes La Roche-Posay Vienne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17 23:59:00

Date(s) :

2026-10-17

Plongez au cœur des saveurs et des traditions d’Orient lors d’une soirée exceptionnelle placée sous le signe du partage, de la convivialité et de la fête.

Au programme, un voyage sensoriel où les parfums, les couleurs et les rythmes orientaux se mêlent pour vous offrir une expérience inoubliable.

Repas oriental

Savourez un couscous authentique, accompagné de légumes fondants, d’une semoule légère et de trois viandes parfumées. La soirée se poursuivra avec un assortiment de pâtisseries orientales cornes de gazelle, baklavas… un véritable festival de douceurs au miel et aux amandes.

Danses et chants orientaux

Place à la magie des danses et des chants orientaux du groupe FARAH Oriental, où grâce, élégance et énergie se mêlent pour offrir un spectacle captivant. Une invitation à la découverte, à l’évasion et à la convivialité. .

Salle Acropolya Les Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 82 71 52 bulles.dozons86@gmail.com

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English : Soirée Orientale

L’événement Soirée Orientale La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne