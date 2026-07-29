Soirée Orientale Salle Acropolya La Roche-Posay
samedi 17 octobre 2026 · Salle Acropolya · La Roche-Posay
Informations pratiques
La Roche-Posay
Soirée Orientale
Salle Acropolya Les Chaumettes La Roche-Posay Vienne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 23:59:00
Date(s) :
2026-10-17
Plongez au cœur des saveurs et des traditions d’Orient lors d’une soirée exceptionnelle placée sous le signe du partage, de la convivialité et de la fête.
Au programme, un voyage sensoriel où les parfums, les couleurs et les rythmes orientaux se mêlent pour vous offrir une expérience inoubliable.
Repas oriental
Savourez un couscous authentique, accompagné de légumes fondants, d’une semoule légère et de trois viandes parfumées. La soirée se poursuivra avec un assortiment de pâtisseries orientales cornes de gazelle, baklavas… un véritable festival de douceurs au miel et aux amandes.
Danses et chants orientaux
Place à la magie des danses et des chants orientaux du groupe FARAH Oriental, où grâce, élégance et énergie se mêlent pour offrir un spectacle captivant. Une invitation à la découverte, à l’évasion et à la convivialité. .
Salle Acropolya Les Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 82 71 52 bulles.dozons86@gmail.com
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English : Soirée Orientale
L’événement Soirée Orientale La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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