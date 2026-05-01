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SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA Richelieu

SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA Richelieu

SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA Richelieu samedi 30 mai 2026.

Adresse : 26 Rue Henri Proust

Ville : 37120 Richelieu

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 4 4 4 4 Tarif enfant

Richelieu

SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA

26 Rue Henri Proust Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

SAMEDI 30 MAI À 18H

Ouverture du CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINEMA
Soirée accompagnée par l’association 17ème/21ème
Projection du film
LE TEMPS RETROUVE
Drame, Guerre, Romance de Raoul Ruiz avec C. Deneuve, E. Béart, V. Perez -*Ouverture CYCLE RICHELIEU -TERRE DE CINEMA
SAMEDI 30 MAI À 18H

Ouverture du CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINEMA
Soirée accompagnée par l’association 17ème/21ème
Projection du film
LE TEMPS RETROUVE
Drame, Guerre, Romance de Raoul Ruiz avec C. Deneuve, E. Béart, V. Perez -*Ouverture CYCLE RICHELIEU -TERRE DE CINEMA 4  .

26 Rue Henri Proust Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

SATURDAY, MAY 30 AT 6 P.M

Opening of CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINEMA
Evening event organized by the 17th/21st district association
Screening of the film
LE TEMPS RETROUVE
Drama, War, Romance by Raoul Ruiz with C. Deneuve, E. Béart, V. Perez -*Opening of CYCLE RICHELIEU -TERRE DE CINEMA

L’événement SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA Richelieu a été mis à jour le 2026-05-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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