SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA Richelieu
SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA Richelieu samedi 30 mai 2026.
Richelieu
SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA
26 Rue Henri Proust Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
SAMEDI 30 MAI À 18H
Ouverture du CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINEMA
Soirée accompagnée par l’association 17ème/21ème
Projection du film
LE TEMPS RETROUVE
Drame, Guerre, Romance de Raoul Ruiz avec C. Deneuve, E. Béart, V. Perez -*Ouverture CYCLE RICHELIEU -TERRE DE CINEMA
SAMEDI 30 MAI À 18H
Ouverture du CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINEMA
Soirée accompagnée par l’association 17ème/21ème
Projection du film
LE TEMPS RETROUVE
Drame, Guerre, Romance de Raoul Ruiz avec C. Deneuve, E. Béart, V. Perez -*Ouverture CYCLE RICHELIEU -TERRE DE CINEMA 4 .
26 Rue Henri Proust Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
SATURDAY, MAY 30 AT 6 P.M
Opening of CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINEMA
Evening event organized by the 17th/21st district association
Screening of the film
LE TEMPS RETROUVE
Drama, War, Romance by Raoul Ruiz with C. Deneuve, E. Béart, V. Perez -*Opening of CYCLE RICHELIEU -TERRE DE CINEMA
L’événement SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA Richelieu a été mis à jour le 2026-05-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Richelieu (Indre-et-Loire)
- CEREMONIE D’OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES Richelieu 12 mai 2026
- 27e Salon d’Antiquité Richelieu 23 mai 2026
- Les Rencontres féministes Georgette Sand Richelieu 13 juin 2026
- Festival Cape & Epée Richelieu 18 juillet 2026