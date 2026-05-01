Richelieu

SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA

26 Rue Henri Proust Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

SAMEDI 30 MAI À 18H

Ouverture du CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINEMA

Soirée accompagnée par l’association 17ème/21ème

Projection du film

LE TEMPS RETROUVE

Drame, Guerre, Romance de Raoul Ruiz avec C. Deneuve, E. Béart, V. Perez -*Ouverture CYCLE RICHELIEU -TERRE DE CINEMA

SAMEDI 30 MAI À 18H

Ouverture du CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINEMA

Soirée accompagnée par l’association 17ème/21ème

Projection du film

LE TEMPS RETROUVE

Drame, Guerre, Romance de Raoul Ruiz avec C. Deneuve, E. Béart, V. Perez -*Ouverture CYCLE RICHELIEU -TERRE DE CINEMA 4 .

26 Rue Henri Proust Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

SATURDAY, MAY 30 AT 6 P.M

Opening of CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINEMA

Evening event organized by the 17th/21st district association

Screening of the film

LE TEMPS RETROUVE

Drama, War, Romance by Raoul Ruiz with C. Deneuve, E. Béart, V. Perez -*Opening of CYCLE RICHELIEU -TERRE DE CINEMA

L’événement SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA Richelieu a été mis à jour le 2026-05-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme