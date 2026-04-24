27e Salon d’Antiquité Richelieu
27e Salon d’Antiquité Richelieu samedi 23 mai 2026.
Richelieu
27e Salon d’Antiquité
Les Halles Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
27e édition du traditionnel Salon des antiquaires à Richelieu, sous les halles du XVIIe siècle.
Une vingtaine d’exposants à découvrir meubles, vaisselle, lustres, porcelaine et faïence , bijoux, linge, petits bibelots…
27e édition du traditionnel Salon des antiquaires à Richelieu, sous les halles du XVIIe siècle.
Une vingtaine d’exposants à découvrir meubles, vaisselle, lustres, porcelaine et faïence , bijoux, linge, petits bibelots… 3 .
Les Halles Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 54 01 16 raymond.lambeseur@orange.fr
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English :
25th edition of the traditional Salon d’antiquité at Richelieu, in the 17th-century halles.
Around twenty exhibitors to discover: furniture, crockery, chandeliers, porcelain and earthenware, jewelry, linen, small trinkets…
L’événement 27e Salon d’Antiquité Richelieu a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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