Nuit Européenne des Musées Richelieu
Nuit Européenne des Musées Richelieu samedi 23 mai 2026.
Richelieu
Nuit Européenne des Musées
Musée de l’Hôtel de Ville Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la 22ème édition de la Nuit Européenne des Musées, Le Chant de Circé vous proposera une visite décalée On a tué le guide .
A l’occasion de la 22ème édition de la Nuit Européenne des Musées, Le Chant de Circé vous proposera une visite décalée On a tué le guide . .
Musée de l’Hôtel de Ville Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 03 mairie@ville-richelieu.fr
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English :
For the 21st edition of the European Night of Museums, magician Mehdi Ouazzani will present a 100% customized show, combining history and magic, the Magic of Heritage .
L’événement Nuit Européenne des Musées Richelieu a été mis à jour le 2026-05-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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