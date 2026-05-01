Richelieu

Nuit Européenne des Musées

Musée de l’Hôtel de Ville Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la 22ème édition de la Nuit Européenne des Musées, Le Chant de Circé vous proposera une visite décalée On a tué le guide .

A l’occasion de la 22ème édition de la Nuit Européenne des Musées, Le Chant de Circé vous proposera une visite décalée On a tué le guide . .

Musée de l’Hôtel de Ville Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 03 mairie@ville-richelieu.fr

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English :

For the 21st edition of the European Night of Museums, magician Mehdi Ouazzani will present a 100% customized show, combining history and magic, the Magic of Heritage .

L’événement Nuit Européenne des Musées Richelieu a été mis à jour le 2026-05-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme