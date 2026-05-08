HAMLET Théâtre au cinéma de Richelieu avec la Comédie Française Richelieu
HAMLET Théâtre au cinéma de Richelieu avec la Comédie Française Richelieu dimanche 7 juin 2026.
Richelieu
HAMLET Théâtre au cinéma de Richelieu avec la Comédie Française
26 Rue Henri Proust Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Théâtre au cinéma en direct de l’Odéon théâtre de l’Europe
Être ou ne pas être, telle est la question…
Le spectacle événement HAMLET, l’une des plus grandes tragédies de Shakespeare avec la troupe de la Comédie-Française
Théâtre au cinéma en direct de l’Odéon théâtre de l’Europe
Être ou ne pas être, telle est la question…
Le spectacle événement HAMLET, l’une des plus grandes tragédies de Shakespeare avec la troupe de la Comédie-Française 19 .
26 Rue Henri Proust Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cinemamaj1@gmail.com
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English :
Théâtre au cinéma live from Odéon théâtre de l’Europe
To be or not to be, that is the question?
The event show HAMLET, one of Shakespeare?s greatest tragedies, with the Comédie-Française troupe
L’événement HAMLET Théâtre au cinéma de Richelieu avec la Comédie Française Richelieu a été mis à jour le 2026-05-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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