Richelieu

HAMLET Théâtre au cinéma de Richelieu avec la Comédie Française

26 Rue Henri Proust Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Théâtre au cinéma en direct de l’Odéon théâtre de l’Europe

Être ou ne pas être, telle est la question…

Le spectacle événement HAMLET, l’une des plus grandes tragédies de Shakespeare avec la troupe de la Comédie-Française

Théâtre au cinéma en direct de l’Odéon théâtre de l’Europe

Être ou ne pas être, telle est la question…

Le spectacle événement HAMLET, l’une des plus grandes tragédies de Shakespeare avec la troupe de la Comédie-Française 19 .

26 Rue Henri Proust Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cinemamaj1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théâtre au cinéma live from Odéon théâtre de l’Europe

To be or not to be, that is the question?

The event show HAMLET, one of Shakespeare?s greatest tragedies, with the Comédie-Française troupe

L’événement HAMLET Théâtre au cinéma de Richelieu avec la Comédie Française Richelieu a été mis à jour le 2026-05-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme