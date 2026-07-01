AGENDA · Ahun
Soirée Paëlla Ahun
vendredi 10 juillet 2026 · Ahun
Informations pratiques
Ahun
Soirée Paëlla
1 Rue Pouzami Ahun Creuse
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le restaurant Le Mistral vous propose une soirée Paëlla Royale avec un verre de Sangria.
Profitez de la soirée musicale avec un pianiste et accordéoniste.
Réservation obligatoire par téléphone. .
1 Rue Pouzami Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 40 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Paëlla
L’événement Soirée Paëlla Ahun a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Ahun (Creuse)
- Exposition Rivières Sauvages Ahun 30 juillet 2026
- Atelier herboristerie familiale Office de tourisme Ahun 8 août 2026
- Brocante du 15 Août Ahun 15 août 2026
- championnat de France sidecar et nations classiques circuit de motocross Ahun 22 août 2026