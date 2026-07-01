Informations pratiques

Ahun

Soirée Paëlla

1 Rue Pouzami Ahun Creuse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le restaurant Le Mistral vous propose une soirée Paëlla Royale avec un verre de Sangria.

Profitez de la soirée musicale avec un pianiste et accordéoniste.

Réservation obligatoire par téléphone. .

1 Rue Pouzami Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 40 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Paëlla

L’événement Soirée Paëlla Ahun a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Creuse Sud Ouest