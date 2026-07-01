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Soirée Paëlla Ahun

vendredi 10 juillet 2026 · Ahun

Soirée Paëlla Ahun

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1 Rue Pouzami
Ville
23150 Ahun
Département
Creuse
Tarif
22 22 Tarif de base plein tarif

Ahun

Soirée Paëlla

1 Rue Pouzami Ahun Creuse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Le restaurant Le Mistral vous propose une soirée Paëlla Royale avec un verre de Sangria.
Profitez de la soirée musicale avec un pianiste et accordéoniste.

Réservation obligatoire par téléphone.   .

1 Rue Pouzami Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 40 25 

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English : Soirée Paëlla

L’événement Soirée Paëlla Ahun a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Creuse Sud Ouest

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