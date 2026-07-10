Soirée paella au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre
dimanche 2 août 2026 · Camping Les Roussilles · Saint-Sylvestre
Informations pratiques
Saint-Sylvestre
Soirée paella au camping des Roussilles
Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Venez nombreux à la soirée paella du Camping des Roussilles ! Profitez d’un délicieux repas aux saveurs espagnoles dans une ambiance festive et conviviale. Au programme gourmandise, musique, rires et partage en famille ou entre amis. Une belle soirée vous attend, ne manquez pas ce rendez-vous ! .
Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl
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English : Soirée paella au camping des Roussilles
L’événement Soirée paella au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin
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