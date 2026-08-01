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AGENDA · Ruffey-sur-Seille

SOIREE PAELLA GEANTE + CONCERT Le pré Rouge Ruffey-sur-Seille

vendredi 7 août 2026 · Le pré Rouge · Ruffey-sur-Seille

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le pré Rouge
Adresse
L'ENTRE DEUX
Ville
39140 Ruffey-sur-Seille
Département
Jura
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ruffey-sur-Seille

SOIREE PAELLA GEANTE + CONCERT

Le pré Rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:59:00

Date(s) :
2026-08-07

L’Été d’Entre Deux continue avec une soirée spéciale Paëlla + Concert !

Au programme Paëlla géante, cocktails, et le concert du groupe El Mira !   .

Le pré Rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07  contact@entredeuxprod.fr

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English : SOIREE PAELLA GEANTE + CONCERT

L’événement SOIREE PAELLA GEANTE + CONCERT Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme JurAbsolu

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