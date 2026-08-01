SOIREE PAELLA GEANTE + CONCERT Le pré Rouge Ruffey-sur-Seille
vendredi 7 août 2026 · Le pré Rouge · Ruffey-sur-Seille
Informations pratiques
Ruffey-sur-Seille
SOIREE PAELLA GEANTE + CONCERT
Le pré Rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:59:00
Date(s) :
2026-08-07
L’Été d’Entre Deux continue avec une soirée spéciale Paëlla + Concert !
Au programme Paëlla géante, cocktails, et le concert du groupe El Mira ! .
Le pré Rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SOIREE PAELLA GEANTE + CONCERT
L’événement SOIREE PAELLA GEANTE + CONCERT Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme JurAbsolu
À voir aussi à Ruffey-sur-Seille (Jura)
- soirée Karaoké Live LE PRE ROUGE Ruffey-sur-Seille 6 août 2026
- Concert à la Grange Ruffey-sur-Seille 29 août 2026
- Vide grenier Ruffey-sur-Seille 20 septembre 2026
- Amis rempli mon verre en trio autour du grand Jacques Salle polyvalente Ruffey-sur-Seille 27 septembre 2026
- Cyclo-cross à Ruffey-sur-Seille Lieu-dit Aux Cerisiers Ruffey-sur-Seille 13 décembre 2026