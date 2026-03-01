Soirée parentalité Il n’écoute rien au Centre Social de Figeac Figeac

Soirée parentalité Il n’écoute rien au Centre Social de Figeac

Soirée parentalité proposée par le service Petite Enfance du CIAS du Grand Figeac

Soirée parentalité proposée par le service Petite Enfance du CIAS du Grand Figeac. Animée par Laura Crinon, formatrice et consultante petite enfance, cette rencontre aborde le fonctionnement du cerveau de l enfant et propose des outils concrets pour mieux comprendre certains comportements du quotidien. Un temps d échange convivial est prévu afin de permettre aux participants de partager leurs expériences et leurs questions.

salle Roger Laval Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

Parenting evening organized by the Early Childhood Department of the CIAS du Grand Figeac

