Soirée parents – Relaxation sonore, Salle de danse, Rue Jean Baudry, Varennes-Vauzelles
vendredi 25 septembre 2026 · Salle de danse, Rue Jean Baudry · Varennes-Vauzelles
Informations pratiques
Soirée parents – Relaxation sonore Vendredi 25 septembre, 18h30 Salle de danse, Rue Jean Baudry Nièvre
Inscription obligatoire, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T18:30:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T18:30:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00
Prendre soin de soi pour mieux grandir et s’épanouir ensemble. Être parent c’est une super aventure, mais ce n’est pas toujours de tout repos !
Ce projet 2026 place le bien-être des familles et la santé mentale au cœur de ses priorités, en proposant des temps pour échanger, apprendre, se retrouver et souffler.
Pensé avec et pour les familles, il s’adresse à tous les parents et enfants, quels que soient l’âge ou le modèle familial. Parce qu’un parent qui va bien, c’est toute une famille qui avance plus sereinement.
Vendredi 25 septembre
⏰ De 18h30 à 20h
Salle de danse
Animée par Stéphanie Houard
Accordez-vous une pause dans votre quotidien et laissez-vous porter par les sons. Cette séance de relaxation sonore invite à revenir à soi, relâcher les tensions et se détendre, grâce aux vibrations et aux sons des instruments. Un moment de calme et de lâcher-prise, en intérieur ou en extérieur selon la météo.
Une parenthèse apaisante pour souffler, se recentrer et se ressourcer.
Renseignements auprès du Pôle Adulte Famille : melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 06.20.44.99.85.
Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ces activités et n’hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l’année à Varennes-Vauzelles !
Tous les ateliers sont gratuits, avec inscription obligatoire
Pour chaque atelier, un mode de garde pour vos enfants est possible à condition d’en avertir les services lors de votre inscription à une animation.
Retrouvez toutes nos animations sur ville-varennes-vauzelles.fr
Salle de danse, Rue Jean Baudry Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.20.44.99.85. »}] [{« link »: « mailto:melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr »}]
Être parent aujourd’hui est une aventure riche. Stress, charge mentale, rythme du quotidien… autant de défis qui peuvent impacter le bien-être des adultes comme des enfants. épuisement parental burn out
Ville Varennes-Vauzelles
À voir aussi à Varennes-Vauzelles (Nièvre)
- La Journée Éco-citoyenne 2026, Place Montorge, Varennes-Vauzelles 16 septembre 2026
- 1001 cultures, solidaire avec l’Ukraine, Centre Gérard Philipe, Varennes-Vauzelles 17 septembre 2026
- 1001 cultures, solidaire avec l’Ukraine Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles 17 septembre 2026
- Visite de l’Hôtel du Nivernais, Varennes-Vauzelles, Varennes-Vauzelles 19 septembre 2026
- Sortie nature Les champignons de nos forêts Varennes-Vauzelles 23 septembre 2026