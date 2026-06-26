Soirée pizza gaming Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS
Soirée pizza gaming Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mardi 21 juillet 2026.
Prêt(e) à jouer en équipe ou en solo ? Et à dévorer des
pizzas ? Cette soirée promet d’être épique !
Une soirée d’été gourmande et bien animée entre ados !
Le mardi 28 juillet 2026
de à
Le mardi 21 juillet 2026
de à
payant
11-17 ans : 5€
Public jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-21T20:30:00+02:00
fin : 2026-07-28T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-21T00:00:00+02:00_2026-07-21T23:59:00+02:00;2026-07-28T00:00:00+02:00_2026-07-28T23:59:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr
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