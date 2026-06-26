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Soirée pizza gaming Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

Soirée pizza gaming Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

Soirée pizza gaming Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini

Adresse : 36, Quai de la Rapée

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif : <p><b>11-17 ans : 5€</b></p>

Prêt(e) à jouer en équipe ou en solo ? Et à dévorer des
pizzas ? Cette soirée promet d’être épique !

Une soirée d’été gourmande et bien animée entre ados !
Le mardi 28 juillet 2026
de à
Le mardi 21 juillet 2026
de à
payant

11-17 ans : 5€

Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-21T20:30:00+02:00
fin : 2026-07-28T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-21T00:00:00+02:00_2026-07-21T23:59:00+02:00;2026-07-28T00:00:00+02:00_2026-07-28T23:59:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée  75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr


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