Soirée pizza gaming Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

Prêt(e) à jouer en équipe ou en solo ? Et à dévorer des

pizzas ? Cette soirée promet d’être épique !

Une soirée d’été gourmande et bien animée entre ados !

Le mardi 28 juillet 2026

de à

Le mardi 21 juillet 2026

de à

payant

11-17 ans : 5€

Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T20:30:00+02:00

fin : 2026-07-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-21T00:00:00+02:00_2026-07-21T23:59:00+02:00;2026-07-28T00:00:00+02:00_2026-07-28T23:59:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS

+33143405214 villiot@claje.asso.fr



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