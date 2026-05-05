SOIREE POESIE Guib’s Beer Mayenne
SOIREE POESIE Guib’s Beer Mayenne vendredi 8 mai 2026.
Mayenne
SOIREE POESIE
Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Soirée poésie au Guib’s Beer
Performance de Tristan Blumel à 20h !
Au chapeau
Restauration sur place la kantauch Tapas ! .
Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Poetry evening at Guib’s Beer
L’événement SOIREE POESIE Mayenne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Mayenne Co
À voir aussi à Mayenne (Mayenne)
- DEJEUNERS MEDIEVAUX SCENOGRAPHIE DE L’EXPOSITION DE LA CASE AU PIXEL Place Juhel Mayenne 5 mai 2026
- Et toi, comment tu te débrouilles ? Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne 5 mai 2026
- Affabulations ! Les Dramaticules L’Atelier des arts vivants Changé 6 mai 2026
- Exposition Artistes amateurs d’Art Bo Gorron Gorron 6 mai 2026
- HISTOIRES COUSUES CIE PATATI ET PATATA Place de la mairie Saint-Fraimbault-de-Prières 6 mai 2026