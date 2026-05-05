SOIREE POESIE Guib’s Beer Mayenne

Mayenne

SOIREE POESIE

Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Soirée poésie au Guib’s Beer

Performance de Tristan Blumel à 20h !

Au chapeau

Restauration sur place la kantauch Tapas ! .

Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94

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English :

Poetry evening at Guib’s Beer

L’événement SOIREE POESIE Mayenne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Mayenne Co