Soirée poésie queer Librairie Notre Temps Valence
vendredi 11 septembre 2026 · Librairie Notre Temps · Valence
Informations pratiques
Valence
Soirée poésie queer
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Nous recevons deux poétesses aux parcours atypiques, Joyce Rivière qui se décrit elle-même comme une poétesse trans-butch féministe et Lylybeth, performatrice drag. Venez découvrir leurs recueils de poésie à travers des lectures et une rencontre.
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr
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English :
We are welcoming two poets with unconventional backgrounds: Joyce Rivière, who describes herself as a trans-butch feminist poet, and Lylybeth, a drag performer. Come discover their poetry collections through readings and a meet-and-greet.
L’événement Soirée poésie queer Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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