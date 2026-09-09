Soirée poésie queer Librairie Notre Temps Valence

Informations pratiques

Valence

Soirée poésie queer

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Nous recevons deux poétesses aux parcours atypiques, Joyce Rivière qui se décrit elle-même comme une poétesse trans-butch féministe et Lylybeth, performatrice drag. Venez découvrir leurs recueils de poésie à travers des lectures et une rencontre.

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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

We are welcoming two poets with unconventional backgrounds: Joyce Rivière, who describes herself as a trans-butch feminist poet, and Lylybeth, a drag performer. Come discover their poetry collections through readings and a meet-and-greet.

L’événement Soirée poésie queer Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme