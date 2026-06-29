Soirée polyglotte – clôture Jardin des langues – bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris

Du 26 septembre au 17 octobre, dans le cadre du festival annuel la Rentrée des cultures, organisé par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), les pôles langues des bibliothèques de Paris vous proposent un agenda d’événements dédiés à la découverte de différentes langues.

Vendredi 16 octobre, de 19h à 21h, pour clôturer ce festival en beauté, le FICEP et les bibliothèques pôles de langues de la ville de Paris vous proposent une soirée polyglotte.

Venez pratiquer les langues du monde entier autour d’un verre, et contribuez au buffet participatif avec vos spécialités culinaires !

Nous célébrerons ainsi la variété des langues et des cultures dans une ambiance festive et gourmande.

Entrée libre, sans réservation, (les portes resteront ouvertes pour vous accueillir jusqu’à 19h30), dans la limite des places disponibles (auditorium de 100 places, 5e étage, accessible par ascenseur).

Pour terminer le festival « Jardin des langues » en partenariat avec le FICEP, les bibliothèques Pôles langues vous invitent à une soirée polyglotte

Le vendredi 16 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre, sans réservation, (les portes resteront ouvertes pour vous accueillir jusqu’à 19h30), dans la limite des places disponibles (auditorium de 100 places, 5e étage, accessible par ascenseur).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T21:00:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Buffon et trouvez le meilleur itinéraire

