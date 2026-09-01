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Soirée portes ouvertes à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris

jeudi 24 septembre 2026 · La Fabrique de la Solidarité · Paris

Soirée portes ouvertes à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
La Fabrique de la Solidarité
Adresse
8 rue de la Banque
Ville
75002 Paris
Département
Paris

La Fabrique de la Solidarité vous invite jeudi 24 septembre

Au programme :

  • Présentation des missions de bénévolat et des formations proposées dans le champ de la grande précarité, des seniors isolés, ou encore de la protection de l’enfance, avec les associations et l’équipe de la Fabrique.
  • Animation musicale assurée par le Conservatoire Mozart.

Trouvez la mission de bénévolat qui vous convient !
Le jeudi 24 septembre 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T18:30:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque  75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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