Soirée portes ouvertes à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris

jeudi 24 septembre 2026 · La Fabrique de la Solidarité · Paris

Informations pratiques

La Fabrique de la Solidarité vous invite jeudi 24 septembre

Au programme :

Présentation des missions de bénévolat et des formations proposées dans le champ de la grande précarité, des seniors isolés, ou encore de la protection de l’enfance, avec les associations et l’équipe de la Fabrique.

Animation musicale assurée par le Conservatoire Mozart.

Trouvez la mission de bénévolat qui vous convient !

Le jeudi 24 septembre 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T18:30:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)

Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)

Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)

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