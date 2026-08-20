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Soirée pyjama heure du conte Médiathèque Micheline Réau Naintré

vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque Micheline Réau · Naintré

Soirée pyjama heure du conte Médiathèque Micheline Réau Naintré

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Médiathèque Micheline Réau
Adresse
15 avenue Carnot -
Ville
86530 Naintré
Département
Vienne
Tarif

Naintré

Soirée pyjama heure du conte

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20 21:00:00

Date(s) :
2026-11-20

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Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26  mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr

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English : Soirée pyjama heure du conte

L’événement Soirée pyjama heure du conte Naintré a été mis à jour le 2026-08-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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