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Soirée pyjama pour ados Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane

samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque municipale · Oradour-sur-Glane

Soirée pyjama pour ados Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
24 Rue de la Glâne
Ville
87520 Oradour-sur-Glane
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Oradour-sur-Glane

Soirée pyjama pour ados

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Les adolescents sont invités à une soirée pyjama pas comme les autres à la bibliothèque d’Oradour-sur-Glane. Dans une ambiance détendue et conviviale, venez partager un moment entre amis autour d’animations et de surprises. Une belle occasion de découvrir la bibliothèque autrement, de s’amuser et de profiter d’une soirée originale dans un cadre chaleureux. Une animation réservée aux ados, sur inscription.   .

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45  bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr

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English : Soirée pyjama pour ados

L’événement Soirée pyjama pour ados Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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