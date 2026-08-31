Soirée pyjama pour ados Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Oradour-sur-Glane

Soirée pyjama pour ados

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Les adolescents sont invités à une soirée pyjama pas comme les autres à la bibliothèque d’Oradour-sur-Glane. Dans une ambiance détendue et conviviale, venez partager un moment entre amis autour d’animations et de surprises. Une belle occasion de découvrir la bibliothèque autrement, de s’amuser et de profiter d’une soirée originale dans un cadre chaleureux. Une animation réservée aux ados, sur inscription. .

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr

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English : Soirée pyjama pour ados

L’événement Soirée pyjama pour ados Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin