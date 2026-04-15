Soirée pyjama : venez fêter les vacances avec nous !, Médiathèque Grand M, Toulouse

Soirée pyjama : venez fêter les vacances avec nous ! Vendredi 17 avril, 19h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

Vendredi 17 avril – 19h

Soirée pyjama : venez fêter les vacances avec nous !

Les étudiants de l’Institut de Formation des Musiciens Intervenants de l’Université Toulouse Jean-Jaurès s’associent aux bibliothécaires pour vous proposer des lectures en musique.

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

LECTURE MUSICALE