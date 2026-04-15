Soirée pyjama : venez fêter les vacances avec nous !, Médiathèque Grand M, Toulouse
Soirée pyjama : venez fêter les vacances avec nous !, Médiathèque Grand M, Toulouse vendredi 17 avril 2026.
Soirée pyjama : venez fêter les vacances avec nous ! Vendredi 17 avril, 19h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00
Vendredi 17 avril – 19h
Soirée pyjama : venez fêter les vacances avec nous !
Les étudiants de l’Institut de Formation des Musiciens Intervenants de l’Université Toulouse Jean-Jaurès s’associent aux bibliothécaires pour vous proposer des lectures en musique.
Médiathèque Grand M
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
LECTURE MUSICALE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Lectures pour les 0-3 ans, Bibliothèque Ancely, Toulouse 15 avril 2026
- Lectures lumineuses, Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse 15 avril 2026
- Les Bébés bouquinent, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse 15 avril 2026
- BEYOND PINK & GREEN CHAPELLE DES CARMÉLITES Toulouse 15 avril 2026
- Exposition artistique » Elles exposent… 23 Méridionales « , Maison des associations, Toulouse 15 avril 2026