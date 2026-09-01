Soirée quiz musical Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Informations pratiques

Ménilles

Soirée quiz musical

Bibliothèque de Ménilles 4 le clos d’Enneval Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25 20:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Testez vos connaissances musicales à travers différentes époques et styles musicaux dans une ambiance conviviale et festive.

En famille, à partir de 12 ans !

Adulte et ado.

Conditions Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 06 58 02 25 48. .

Bibliothèque de Ménilles 4 le clos d’Enneval Ménilles 27120 Eure Normandie +33 6 58 02 25 48 bibliotheque@menilles.fr

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English : Soirée quiz musical

L’événement Soirée quiz musical Ménilles a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération