Soirée quiz musical Bibliothèque de Ménilles Ménilles
vendredi 25 septembre 2026 · Bibliothèque de Ménilles · Ménilles
Informations pratiques
Ménilles
Soirée quiz musical
Bibliothèque de Ménilles 4 le clos d’Enneval Ménilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 20:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Testez vos connaissances musicales à travers différentes époques et styles musicaux dans une ambiance conviviale et festive.
En famille, à partir de 12 ans !
Adulte et ado.
Conditions Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 06 58 02 25 48. .
Bibliothèque de Ménilles 4 le clos d’Enneval Ménilles 27120 Eure Normandie +33 6 58 02 25 48 bibliotheque@menilles.fr
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English : Soirée quiz musical
L’événement Soirée quiz musical Ménilles a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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