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AGENDA · Flayat

Soirée raclette + blindtest Flayat

mercredi 19 août 2026 · Flayat

Soirée raclette + blindtest Flayat

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Café de l'Espace
Ville
23260 Flayat
Département
Creuse
Tarif

Flayat

Soirée raclette + blindtest

Café de l’Espace Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :
2026-08-19

C’est simple ! C’est une histoire de rencontre et de tradition spacienne ! Une rencontre entre du fromage fondu, un pot de cornichons et la chaleur du mois d’Août ! Une rencontre entre été et hiver !
Rendez-vous mercredi 19 août pour la soirée raclette, la der avant les vacances du Café !!!
Et pour digérer tout ça, on vous propose un petit blindtest made in Espace pour terminer la soirée !
19h30 repas sur réservation 12€ avec un verre de vin
réservations au 05 55 67 51 38 ou par mail animation.eaaf@gmail.com   .

Café de l’Espace Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine   animation.eaaf@gmail.com

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English : Soirée raclette + blindtest

L’événement Soirée raclette + blindtest Flayat a été mis à jour le 2026-08-13 par Marche et Combraille en Aquitaine

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