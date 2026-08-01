Informations pratiques

Flayat

Soirée raclette + blindtest

Café de l’Espace Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:30:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

C’est simple ! C’est une histoire de rencontre et de tradition spacienne ! Une rencontre entre du fromage fondu, un pot de cornichons et la chaleur du mois d’Août ! Une rencontre entre été et hiver !

Rendez-vous mercredi 19 août pour la soirée raclette, la der avant les vacances du Café !!!

Et pour digérer tout ça, on vous propose un petit blindtest made in Espace pour terminer la soirée !

19h30 repas sur réservation 12€ avec un verre de vin

réservations au 05 55 67 51 38 ou par mail animation.eaaf@gmail.com .

Café de l’Espace Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine animation.eaaf@gmail.com

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English : Soirée raclette + blindtest

L’événement Soirée raclette + blindtest Flayat a été mis à jour le 2026-08-13 par Marche et Combraille en Aquitaine