Café de l’Espace Nuit des étoiles + Le Tarot de la nuit Café de l’Espace Flayat
Café de l’Espace Nuit des étoiles + Le Tarot de la nuit Café de l’Espace Flayat samedi 26 septembre 2026.
Flayat
Café de l’Espace Nuit des étoiles + Le Tarot de la nuit
Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Martine Tarot est la Madame Soleil de vos villes et villages.
Dans cette nouvelle bonne aventure, la truculente Martine est appelée d’urgence par un club d’astronomes. L’avenir de la Nuit est sombre pour cause de pollution lumineuse!
Après avoir tiré les cartes du Tarot de la Nuit et mené ses guêtres partout à la recherche de preuves et témoins pour éclairer ses visions, elle vous livre aujourd’hui les résultats de son enquête tarologique. Demain, de quoi la Nuit sera faite , elle seule le sait!
La deuxième partie de soirée sera consacrée à l’observation du ciel étoilé avec un animateur et du matériel télescopique ! .
Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
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English : Café de l’Espace Nuit des étoiles + Le Tarot de la nuit
L’événement Café de l’Espace Nuit des étoiles + Le Tarot de la nuit Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine
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