Soirée rap avec Eve La Marka, Juste Shani, Maddy Street et Aeon Seven (Festival Magnetik #5) Bernay

Bernay

Soirée rap avec Eve La Marka, Juste Shani, Maddy Street et Aeon Seven (Festival Magnetik #5)

Place Gustave Heon Bernay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Focus sur… EVE LA MARKA

Révélée au grand public dans l’émission Nouvelle Ecole, Eve La Marka s’impose aujourd’hui comme l’une des voix les plus marquantes de la nouvelle scène rap française. Entre puissance et vulnérabilité, elle fusionne rap, trap, dancehall et pop urbaine pour créer un univers unique, à la fois brut, poétique et profondément sincère.

Autrice, compositrice et productrice, Eve se distingue par sa plume acérée et son énergie scénique magnétique.

2026 sera pour Eve une année charnière, rythmée de nouveaux titres et de scènes, notamment à Bernay, au Festival Magnetik.

Eve La Marka promet un show vibrant, intense et sans filtre !

Eve La Marka, c’est

– plus de 209 000 followers sur Instagram

– une révélation auprès du grand public via l’émission Nouvelle Ecole (saison 4)

– une forte progression des streams après son passage dans l’émission

– la sortie de l’EP L’Hiver (février 2026)

– une présence médiatique accrue en 2025 et 2026 (interviews, live sessions, radio…)

Aux côtés d’Eve La Marka, deux artistes se relaieront sur scène pour faire vibrer la soirée. Sans oublier un DJ qui animera les changements de plateaux.

Artiste indépendante et véritable girl boss, JUSTE SHANI est une rappeuse avec la sensibilité d’une rêveuse et la mentalité d’une gagnante. Ses morceaux allient messages forts et bangers efficaces, toujours portées par une plume finement travaillée. Sur scène, son ardeur et son magnétisme captivent le public, la menant sur les plus grandes scènes L’Olympia en première partie d’IAM, des festivals tels que Solidays, Lollapalooza, Les Ardentes ou encore en tournée au Chili et au Brésil ! Dans son dernier EP Diamant Noir , Juste Shani encourage chacun à faire de ses failles une force et à briller par sa propre identité. Le message engagé d’une artiste ancrée dans sa génération.

MADDY STREET (street comme la rue en anglais) est un artiste franco-britannique un poil impertinent avec un style bien à lui alternatif, rock, électro, absurde et frontal. Avec 2 tremplins nationaux à son actif et 3 années de tournées cumulant 150 dates, iel vient compléter ce beau début de carrière par la sortie d’une mixtape intitulée No Limits , dans laquelle iel sortira un nouveau single tous les 2 mois en 2026. Maddy est issu du fin fond de la belle campagne normande loin des grandes villes et circuits évidents, un parcours à contre-courant rappelant qu’aucune limite ne détermine la portée d’une voix- surtout quand elle est faite pour faire du bruit.

Producteur et DJ Rouennais avec 2 décennies d’expertise musicale au compteur, cet inconditionnel du disque vinyle distille avec brio, funk, jazz, hip-hop et autres grooves obscures. Célébrant l’âge d’or de la musique analogique à travers un prisme turntablist. AEON SEVEN nous emmène dans une odyssée sonore où le groove intemporel fusionne avec des éléments futuristes. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique groovy en quête d’une expérience sonore riche et immersive ! .

Place Gustave Heon Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06 magnetik@bernaynormandie.fr

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English : Soirée rap avec Eve La Marka, Juste Shani, Maddy Street et Aeon Seven (Festival Magnetik #5)

L’événement Soirée rap avec Eve La Marka, Juste Shani, Maddy Street et Aeon Seven (Festival Magnetik #5) Bernay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay