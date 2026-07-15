Informations pratiques

Saint-Philibert

Soirée raquettes & crêpes party !

Club Quehan Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-08-22 21:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26

Le concept Une soirée 100% fun pour les enfants encadrée par un enseignant

Au programme tennis, padel et pickleball suivis d’un Breizh picnic galette et crêpes sucrées !

Cohésion Challenge Fun

Pour tous les enfants à partir de 6 ans (pas obligatoire de suivre un stage pour participer, ouvert à tous)

Tous les mercredis et vendredis de 19h00 à 21h30 de Juillet et Août

sur réservation .

Club Quehan Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 31 47 30 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée raquettes & crêpes party ! Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon