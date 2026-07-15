Soirée raquettes & crêpes party ! Saint-Philibert
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Philibert
Informations pratiques
Saint-Philibert
Soirée raquettes & crêpes party !
Club Quehan Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-08-22 21:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26
Le concept Une soirée 100% fun pour les enfants encadrée par un enseignant
Au programme tennis, padel et pickleball suivis d’un Breizh picnic galette et crêpes sucrées !
Cohésion Challenge Fun
Pour tous les enfants à partir de 6 ans (pas obligatoire de suivre un stage pour participer, ouvert à tous)
Tous les mercredis et vendredis de 19h00 à 21h30 de Juillet et Août
sur réservation .
Club Quehan Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 31 47 30 60
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English :
L’événement Soirée raquettes & crêpes party ! Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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