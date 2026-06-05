Musicophil: Irish duo & drums Saint-Philibert
Musicophil: Irish duo & drums Saint-Philibert jeudi 13 août 2026.
Saint-Philibert
Musicophil: Irish duo & drums
Théâtre de verdure Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Musique Irlandaise
Le groupe Irish Duo, composé de Kevin Camus (cornemuse irlandaise, flûte basse et flûte) et Yann Gourvil (guitare et chant) vous invite à travers sa musique à voyager au cœur de l’Irlande.
Avec l’arrivée du batteur Thomas Kerbrat, cette nouvelle formule apporte une toute autre dimension au projet.
Rythmé, vivant, dansant, Irish Duo & Drums ne vous laissera pas insensible et vous donnera sans aucun doute l’envie de bouger sur ses airs envoûtants !
Gratuit
Bar et foodtruck sur place
Repli à la salle Le Mousker si mauvais temps .
Théâtre de verdure Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Musicophil: Irish duo & drums Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Saint-Philibert (Morbihan)
- Les auditions de Saint-Phil en art Saint-Philibert 12 juin 2026
- Soirée engagée: consentement, respect, égalité Saint-Philibert 12 juin 2026
- Les Incontournables une chapelle devenue église, Notre-Dame-de-la-Nativité Église Notre-Dame-de-la-Nativité Saint-Philibert 2 juillet 2026
- Musicophil: Les Simone Saint-Philibert 3 juillet 2026
- I Phil Rock: You said strange (Tv Martyr’live) + Shady Fat Kats+ Ady one Woman Band Saint-Philibert 17 juillet 2026