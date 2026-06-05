Saint-Philibert

Musicophil: Irish duo & drums

Théâtre de verdure Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Musique Irlandaise

Le groupe Irish Duo, composé de Kevin Camus (cornemuse irlandaise, flûte basse et flûte) et Yann Gourvil (guitare et chant) vous invite à travers sa musique à voyager au cœur de l’Irlande.

Avec l’arrivée du batteur Thomas Kerbrat, cette nouvelle formule apporte une toute autre dimension au projet.

Rythmé, vivant, dansant, Irish Duo & Drums ne vous laissera pas insensible et vous donnera sans aucun doute l’envie de bouger sur ses airs envoûtants !

Gratuit

Bar et foodtruck sur place

Repli à la salle Le Mousker si mauvais temps .

Théâtre de verdure Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00

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English :

L’événement Musicophil: Irish duo & drums Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon