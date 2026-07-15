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AGENDA · Saint-Philibert

Kermesse paroissiale Saint-Philibert

dimanche 9 août 2026 · Saint-Philibert

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Placître de la Chapelle
Ville
56470 Saint-Philibert
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Philibert

Kermesse paroissiale

Placître de la Chapelle Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Kermesse paroissiale dès 8 h. au théâtre de verdure de la chapelle de St Philibert
10h30 messe en plein air   .

Placître de la Chapelle Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 84 04 

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English :

L’événement Kermesse paroissiale Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT 56

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