AGENDA · Saint-Philibert
Kermesse paroissiale Saint-Philibert
dimanche 9 août 2026 · Saint-Philibert
Informations pratiques
Saint-Philibert
Kermesse paroissiale
Placître de la Chapelle Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Kermesse paroissiale dès 8 h. au théâtre de verdure de la chapelle de St Philibert
10h30 messe en plein air .
Placître de la Chapelle Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 84 04
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English :
L’événement Kermesse paroissiale Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT 56
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