Informations pratiques

Saint-Philibert

Kermesse paroissiale

Placître de la Chapelle Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Kermesse paroissiale dès 8 h. au théâtre de verdure de la chapelle de St Philibert

10h30 messe en plein air .

Placître de la Chapelle Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 84 04

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English :

L’événement Kermesse paroissiale Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT 56