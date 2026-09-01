SOIRÉE REGGAETON / SHATTA Paddock Amnéville Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

SOIRÉE REGGAETON / SHATTA

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 22:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Paddock vous embarque pour une soirée aux rythmes latinos et caribéens !

Reggaeton, Shatta et sons festifs s’enchaîneront avec DJ Ascori aux platines dès 22h pour une ambiance chaude et dansante jusqu’au bout de la nuit.Tout public

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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Le Paddock invites you to an evening filled with Latin and Caribbean beats!

Reggaeton, Shatta, and party tunes will keep coming one after another with DJ Ascori on the decks starting at 10 p.m., creating a hot, dance-filled atmosphere that’ll last until the end of the night.

L’événement SOIRÉE REGGAETON / SHATTA Amnéville a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION AMNEVILLE